ジャストシステムは11月25日、日本語ワープロソフト「一太郎2026」シリーズを発表した。あわせて、日本語入力システム「ATOK Passport」が晴れてArm版Windowsに正式対応することも発表。Snapdragon Xシリーズのプロセッサーを搭載したノートPCでも、ATOKを用いた文字入力が可能になる。一太郎2026シリーズの発売や、サブスクサービスのATOK Passportのアップデートは2026年2月6日。一太郎2026シリーズは、スタンダード版「一太郎20