JR東日本は来年秋からモバイルSuicaを刷新して、コード決済サービス「teppay（テッペイ）」を提供すると発表しました。2027年春にはモバイルPASMOでも使えるようになるということです。JR東日本が来年秋にサービスを開始するコード決済サービス「teppay」は新たなアプリをダウンロードすることなく、現在使っているモバイルSuicaに機能が追加されるということです。Suicaにチャージできる上限は2万円ですが、このサービスでは30万