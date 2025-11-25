ステーキのあさくまは、2025年11月26日から全店で、ミスジステーキのフェアメニューを販売開始する。フェア終了日は未定。口に入れた瞬間に広がる旨み、しっとりした赤身の柔らかさ、噛むほどにあふれる肉汁といった、ミスジならではの魅力を存分に楽しめる。【フェアメニュー一覧(各税込)】◆牛ミスジカットステーキ サラダバー付120g 2,673円200g 3,608円旨みが広がるジューシーな赤身ステーキを、オリジナルスパイスで味付けし