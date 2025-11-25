歌手の郷ひろみ（70）が24日、自身のインスタグラムを更新。パープルカラーを華やかに着こなす“冬コーデ”を披露した。【写真】「笑顔がとても素敵」パープルニットをまとい満面の笑みを見せる郷ひろみ投稿では「ふたつの生放送を終えた後はそのままスタジオに向かって、ディナーショーのリハーサル!!初日まであと6日」とコメントし、リハーサル室で撮影した自撮りショットを公開。明るい笑顔を見せ、鮮やかなパープルカラ