現地11月25日、チェルシーはチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第５節で、バルセロナと本拠地スタンフォード・ブリッジで対戦する。メガクラブ同士の対決を前に、前日会見でマルク・ククレジャが同僚コール・パーマーの怪我に言及した。クラブ公式サイトが伝えている。2023年９月にマンチェスター・シティから加入した23歳のイングランド代表は、１年目は22得点・11アシストをマーク。昨季は15得点・８アシストを記録