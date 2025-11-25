オプテージは、MVNOサービス「mineo」の料金プラン「マイピタ」について、月額基本料金は据え置いたままデータ容量を増量すると発表した。最大1Mbpsでデータ通信が使い放題となる新オプションの提供も開始する。容量の増量は11月26日から、新オプションの提供は12月10日から始まる。 月額料金そのまま、データ容量追加 今回の改定では、「マイピタ」の50GBを除くデュアルタイプ／シング