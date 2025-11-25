来年３月に開催されるＷＢＣにドジャース・大谷翔平投手（３１）の参戦が電撃発表され、大会連覇がかかる日本代表にこれ以上ない追い風が吹いた。大谷自身が自身のインスタグラムを通じて「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」と２４日（日本時間２５日）に正式表明。侍ジャパンを率いる井端監督にとっては晴れて地球上で最強の戦力を手にした格好だ。一方、国を代表して大舞台に臨む他のライバル国にはたま