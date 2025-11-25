ガソリン税の暫定税率を12月31日に廃止する法案が衆議院を通過しました。暫定税率は年内に正式に廃止される見通しです。1リットルあたり25.1円のガソリン税の暫定税率を12月31日に廃止する法案は、衆議院本会議で可決され、参議院に送られました。この法案は、8月に野党が共同で提出し、その後、自民党や立憲民主党など与野党6党による合意で修正したもので、今の国会で成立し、年内に暫定税率は廃止される見通しです。政府は既に