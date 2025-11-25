２１日、中国５Ｇ＋産業インターネット大会でパフォーマンスを披露するロボット犬。（武漢＝新華社記者／肖芸九）【新華社武漢11月25日】中国湖北省武漢市で21〜23日、「全てがインターネットにつながる（IoE）インテリジェントナビゲーション」をテーマとした2025中国第5世代移動通信システム（5G）＋（プラス）産業インターネット大会が開かれた。２１日、中国５Ｇ＋産業インターネット大会で展示を見学する来場者。（武漢＝