バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は25日、小野町春香が来年2月25日をもって卒業すると発表した。【画像】にじさんじ「小野町春香」卒業のご報告（全文）公式Xに「『小野町春香』卒業のご報告」を投稿。「この度、2026年2月25日をもちまして、当社所属ライバーの『小野町春香』が『にじさんじ』を卒業することとなりました。各国のファンの皆様、並びに関係者の方々におかれましては、『小野町春香』を今まで応援いた