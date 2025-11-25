タレントの梅宮アンナ（53）が25日放送のニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜後8・00）にゲスト出演。昨年5月に、乳がんが分かった瞬間の心境を語った。梅宮は昨年7月、右の乳房に乳がんの一種である「浸潤性小葉がん」が見つかったことを公表。ステージは3A。抗がん剤治療後の同11月に右胸の全摘出手術を受けた。梅宮は「我が家は父（梅宮辰夫さん）が、私が1歳の時に肺がんになっていて、それからがん体