ファミリーマートでは、2025年11月25日(火)から｢ラムレーズン｣フェアが始まります。ラムレーズンの味わいが楽しめるデザートや焼き菓子、パン、菓子、サンドイッチ、アイスなど全11種類が販売されます。ラムレーズンの芳醇な香りが楽しめるので、これから寒くなる季節にぴったりです。全商品を食べたみたので、感想と一緒に紹介していきます。 大人の味わいのラムレーズン ファミリ