契約を更改し、取材に応じる広島・中崎＝25日、マツダスタジアム広島の中崎が25日、1千万円アップの年俸6200万円で契約を更改した。救援登板で実績豊富な33歳。今年は2018年以来の50試合以上となる51試合に投げて3勝2敗14ホールド、防御率2.36。「久しぶりにシーズンを完走できた」と笑顔を見せた。通算115セーブで、ホールドはあと3で100に到達。「オフにしっかり鍛えてポジションを勝ち取っていきたい」と意気込んだ。今季