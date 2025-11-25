Francfranc初コラボ！ スープジャーや保冷バッグが入った「マクドナルドの福袋2026」抽選開始日本マクドナルド株式会社が、インテリアブランド「Francfranc」との初コラボレーションとなる「マクドナルドの福袋2026」を発表しました！ 12月1日（月）14:00より、公式アプリにて事前抽選販売の受付が開始されます。中身はFrancfrancらしいカラーリングの「ビッグマックスープジャー」「ビッグな保温・保冷バッグ」「ハンドタ