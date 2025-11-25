大河ドラマ『べらぼう』予告横浜流星さん主演で放送中の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。【写真】次回『べらぼう』。ていの思いに突き動かされた歌麿が再び耕書堂へ！ついに完成した役者絵を「東洲斎写楽」の名で売り出すと…第45回「その名は写楽」が11月23日に放送されると、24日にはNHK公式から最後となる「PR動画」が以下アドレスで公開になり、話題となっています。「【大河べらぼう】12/14最終回は15