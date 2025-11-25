Epic Gamesは、『フォートナイト』にて、『ストレンジャー・シングス』とのコラボレーションを11月21日（米国時間）より開始した。 【画像】コラボキービジュアル 今回のコラボでは、シーズン5の配信に先駆けて、ホーキンスとヘルファイア・クラブがフォートナイトに登場する。プレイヤーは仲間とスクワッドを組んで、アップサイド・ダウンで生き延びる感覚を体験できる。