37歳に「Level↑」と報告…女優の宮澤エマがインスタグラムを更新し、23日に37歳の誕生日を迎えたことを報告した。「Level↑今年も健康で誕生日を迎える事ができました!とってもいい一日でした。家族と友人と応援してくださる皆さんの愛に感謝です。本当にありがとうございます変わるものも変わらないものも大事に、日々を積み重ねていきたいな」とつづり、笑顔のショットと、誕生日プレートをアップしている。SNS上では