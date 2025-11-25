10月の名誉毀損裁判でジャック・ニクラス（米国）が勝訴し、同氏が訴えていた元ビジネスパートナーらが経営する「ニクラス・カンパニーズ」に5000万ドル（約78億円）の支払いが命じられた。これを受け、同社は連邦破産法第11章（チャプター11）に基づく破産手続きを開始した。〈写真〉時代を先取り！帝王ニクラスはシャットフェースを駆使していた訴訟では、同社が「ニクラスはサウジアラビア政府系ファンドが支援するLIVゴルフ