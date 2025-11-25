熱帯低気圧 a 【写真を見る】"台風のたまご" はあすには台風に発達かこのあとの勢力と進路を詳しく最大瞬間風速40メートル予想全国の天気を地方ごとに気象庁 2025年11月25日13時15分発表気象庁 25日12時の実況種別    熱帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    スル海中心位置    北緯10度40分 (10.7度)東経121度40分 (121.7度)