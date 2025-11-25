俳優の森田望智也が25日、東京・広尾のフランス大使公邸で行われた舞台『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の製作発表会見に参加した。【集合ショット】豪華な面々！シックな衣装で登場した藤原竜也＆森田望智ら森田は“ハードボイルド・ワンダーランド”の司書、“世界の終り”の彼女を演じる。「私自身初めての舞台。素晴らしいキャストの皆さん、ダンサーの皆さん、そしてフィリップさんから日々学ばさせてもら