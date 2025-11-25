都内の救急車の出動が10月下旬から急増していて、この1か月に搬送された人数が1万人を超えました。去年まで3年連続で過去最多を更新していて、今年もさらに更新されることが見込まれています。東京消防庁によりますと、都内の救急車の出動は10月下旬から急増し、この1か月に搬送された人数が1万人を超えました。今年は、都内で11月に16年ぶりにインフルエンザ流行警報が発表されるなどインフルエンザの流行が例年よりも早かったこ