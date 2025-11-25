タレントの若槻千夏さんが自身のインスタグラムを更新。家族と共に熱海旅行を楽しんだことを報告しました。投稿によると、「大切な記念日」を祝うための家族旅行だったとのことです。 【写真を見る】【 若槻千夏 】 「楽しい家族旅行でした♪」熱海での特別な記念日を満喫若槻さん一家が訪れたのは、「家族みんなが大好き」というリゾナーレ熱海。今回は通常のビュッフェではなく、コース料理を楽しまれたようです。