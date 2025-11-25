ニューヨーク州のレティシア・ジェームズ州司法長官（左）とジェームズ・コミー元連邦捜査局（FBI）長官/Getty Images（CNN）米連邦地裁は24日、ドナルド・トランプ大統領にとっての「政敵」とされるジェームズ・コミー元連邦捜査局（FBI）長官とニューヨーク州のレティシア・ジェームズ州司法長官に対する起訴を棄却した。連邦地裁判事は、トランプ氏がリンジー・ハリガン氏を臨時の検察官に任命した手続きが無効だったと判断した