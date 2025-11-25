２５日、宇宙船「神舟２２号」を搭載し、酒泉衛星発射センターから打ち上げられた「長征２号Ｆ遥２２」。（酒泉＝新華社記者／連振）【新華社酒泉11月25日】中国は25日、宇宙船「神舟22号」を搭載した運搬ロケット「長征2号F遥22」を酒泉衛星発射センターから打ち上げた。神舟22号はロケットから分離されて予定の軌道に入り、中国の有人宇宙プロジェクト初の緊急打ち上げ任務は成功した。２５日、宇宙船「神舟２２号」を搭載し、