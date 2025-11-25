「新中式」の服飾品を見せる服飾店「見己中式美学」の創業者、張夢婷（ちょう・むてい）さん。（済南＝新華社記者／王凱）【新華社済南11月25日】中国山東省では現在、「新中式（新中国風）」の服飾が新たな消費トレンドを生み出し、産業の変革を引き起こしている。新中式は多くの若者にとって個性を表現するファッション上の選択肢であるだけでなく、一部企業が企業文化を形成するための重要なキャリアでもあり、同省の新