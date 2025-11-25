【新華社ウルムチ11月25日】中国新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州の瑪納斯（マナス）国家湿地公園では初冬を迎え、越冬するオオハクチョウの第1陣となる50羽余りが飛来し、水辺で餌を探す姿が見られた。灰色の羽根の幼鳥と純白の親鳥が水面と相まって美しい光景を織り成している。（記者/関俏俏）