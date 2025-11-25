エクスプライスは、家電EC「XPRICE本店」にて、2025年11月20日12時から11月27日23時59分まで、第5回「Nintendo Switch 2」の抽選販売の申し込みを受け付けています。XPRICE本店の会員で、かつメールマガジンを受信している人が応募できます。発送は12月4日以降対象商品は、以下の3商品です。（1）「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」【4万9980円】（2）「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） マリオカート ワールド セッ