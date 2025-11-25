俳優の藤原竜也、女優の森田望智らが２５日、東京・港区のフランス大使公邸で舞台「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」（２０２６年１月１０日、東京芸術劇場プレイハウスで開幕）の製作発表会見を行った。作家・村上春樹さんの同名長編小説を、フィリップ・ドゥクフレ氏演出・振付、藤原主演で初の舞台化した作品。２０２６年４月からはワールドツアーを行い、シンガポール、中国、イギリス、フランスの４か国をま