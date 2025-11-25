２２日の京都３Ｒで落馬した浜中俊騎手（３６）＝栗東・フリー＝は、左肩、左手首、左足親指を骨折したことが１１月２５日、分かった。２６日に手術を行う予定で、年内は休養する見込み。浜中騎手は「年内に騎乗するのは厳しいと思います。残念ですが、しっかりと治して復帰したいです」とコメントした。