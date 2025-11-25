ＤｅＮＡの石田健大投手が２５日、横浜市内の球団事務所で契約更改。４年契約２年目の今季は肩の故障で１軍登板がなかった左腕は、現状維持８０００万円でサインした（金額は推定）。昨年６月に左肩の肉離れで戦列を離脱。今季も治りかけては再発を４度繰り返したという石田健は、プロ１１年目で初めて１軍登板なしに終わった今季を振り返り、「肩のけがは難しいと感じた」と悔しそうに振り返った。現在は週に２度ブルペン入