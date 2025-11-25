歌舞伎俳優の坂東玉三郎が２５日、都内で第２２回「タニタ健康大賞」贈賞式に出席した。６０年以上にわたり第一線で舞台に立ち続けている当代一の女形。日々の鍛錬と健康管理を評価され、「大変うれしく思います。舞台に立つ仕事として、健康は欠かせないもの。調子よく快適に幕を開けられるように心掛けています。来年の抱負とか、あまり考えないんです。今日が一番大事。それを継続することです」と喜びを語った。さらに「順