ROOMIE 2025年9月24日掲載の記事より転載 インテリアとして取り入れていきたい観葉植物。しかし意外と難しいのが鉢の置き場。日光を適度に当てたいけれど、日当たりや家具の配置によって、なかなか窓の近くに置けないことも。そんな問題を解決してくれそうなアイテムを見つけました！日当たりのいい特等席をつくれる BIBILAB 「窓ぎわプランタースタンド」