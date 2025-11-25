東山紀之氏（59）の久しぶりのメディア登場をめぐって、さまざまな憶測が飛び交っている。【写真】今度は井ノ原快彦にジュニアへの“パワハラ疑惑”報道…旧ジャニタレが拭い切れないハラスメントイメージ東山氏は2023年9月に「SMILE-UP.（スマイルアップ）」社長就任、同年中に芸能活動を引退すると表明して以来、公の舞台から遠ざかっていたが、シンガー・ソングライターさだまさし（73）が11月24日に更新したインスタグラム