【私もデビュー50年】ロックギタリスト山本恭司さんの“もう一つの顔”…高校の同級生・佐野史郎と「小泉八雲朗読会」でジョイント佐野史郎さん（俳優／70歳）◇◇◇「50年はとても一言では言い尽くせませんが、あっという間でしたね。監督、演出家、多くの“師”に恵まれていたと思います。友人や仕事仲間、スタッフ、家族にも恵まれ、支えられました」子供の頃は、「少年ジェット」や「七色仮面」「スーパーマン