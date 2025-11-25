日本百貨店協会が２５日発表した１０月の全国百貨店売上高は、前年同月比４・３％増の４６６８億円で、３か月連続のプラスとなった。中国の大型連休・国慶節の影響などで訪日外国人客が増え、免税売上高が回復した。免税売上高は７・５％増の約５４６億７０００万円と、８か月ぶりにプラスに転じた。購買客数も中国や台湾を中心に増えて８・９％増の約５６万４０００人で、いずれも１０月として過去最高を記録した。高級ブラン