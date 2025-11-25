ＪＲ東日本などは２５日、交通系ＩＣカード「Ｓｕｉｃａ（スイカ）」をスマートフォンで利用する「モバイルスイカ」で２０２６年秋に開始予定のＱＲなどのコード決済サービスの名称を「ｔｅｐｐａｙ（テッペイ）」にすると発表した。首都圏私鉄などの「モバイルＰＡＳＭＯ（パスモ）」でも２７年春から使えるようにする。スイカとパスモのモバイルアプリの会員数は計３５００万を超えており、「ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）」など