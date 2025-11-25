日本時間午後１０時半に９月の米小売売上高が発表される。総合の大方の予想が前月比０．４％増、自動車を除いた大方の予想が同０．３％増となっており、前月比では、総合、自動車を除いて、どちらも４カ月続けて増加すると見込まれている。１０月１５日に発表された米地区連銀経済報告（ベージュブック）では、消費者の小売品への支出が「ここ数週間でわずかに減少した」と指摘されており、９月の米売売上高が予想を下回る