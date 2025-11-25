さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。11月24日（月）に放送された同番組では、2人が今年溜まりに溜まった本音を吐き出した。その矛先は、日々SNSで生配信を行う中堅芸人にも向けられ…。【映像】久保田が「悲しくなる」と語る芸人とは“中堅芸人への本音”として久保田は、自身もよく知る芸人が生配信でお