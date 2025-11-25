陸上女子１００メートル障害世界選手権代表の中島ひとみ（３０）が２４日、インスタグラムのストーリーズでオフショットを投稿した。アメリカ国旗のワッペンやロゴがデザインされた黒のアウターにジーンズの「ブラックコーデ」。黄色く色づいたいちょうの木の下で、リラックスした雰囲気を伺わせた。世界選手権にも出場し、注目度もより上昇。１９日には日本テレビ系「有吉の壁」に出演するなどバラエティー番組などにも登場