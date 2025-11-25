主演・大泉洋×脚本・野木亜紀子、ドラマ『ちょっとだけエスパー』の第6話が本日11月25日（火）に放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！前回放送された第5話では、文太（大泉）らエスパーたちと、ミッションを阻むヴィランがついに直接対決。さらに、たこ焼きを愛する大学生・市松（北村匠海）、桜介（ディーン・フジオカ）の息子・紫苑（新原泰佑）、謎の女・久条（向里祐香）らヴィラン（＝ヤングスリー）の正体