2025年11月24日、韓国・SBSニュースによると、黄海の北端、小青島の海上で違法操業中だった中国漁船1隻が韓国海洋警察に拿捕（だほ）された。中部地方海洋警察庁西海（黄海）5島特別警備団は24日、経済水域漁業主権法違反の容疑で200トン級の中国漁船1隻を拿捕したと明らかにした。漁船は21日午後5時23分、仁川（インチョン）市・小青島から南西に67キロの海上で、特定海域を侵犯し違法な操業を行った疑い。漁船には40代の船長と船