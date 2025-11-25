東宝は25日、映画『国宝』（6月6日公開、李相日監督）の興行収入が、『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年公開）を超え、邦画実写作品で歴代1位になったと明らかにした。【画像】「日本映画において新たな金字塔を打ち立てました!!」祝福の声が殺到している映画『国宝』公式X『国宝』は、11月24日までの公開172日間で、観客動員数1231万人興行収入173.7億円を突破。歴代の興行収入ランキン