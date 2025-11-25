モデルの押切もえ（45）が、25日までに自身のインスタグラムを更新。家族旅行の写真を披露した。「秋の秩父に行ってきました」という押切は「写真を撮ろうとしたら蝶々がご一緒してくれてた」という帽子にとまる珍しい写真を披露。写真5枚を掲載して、家族旅行の様子を報告した。なかには「また釣る2人。息子が大の釣り好きなのです」と、夫でプロ野球・中日の涌井投手と、愛息が釣りを楽しむほのぼのとした写真も公開。実際