ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ユタ・ジャズ日付：2025年11月25日（火）開催地：チェイス・センター（San Francisco）最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 134 - 117 ユタ・ジャズ NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対ユタ・ジャズがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。 第1クォーターはユタ・ジャズがリードし26-35