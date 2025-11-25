岩崎本舗（岩崎食品）は、看板商品の「長崎角煮まんじゅう」をはじめとする長崎名物を全国へ届ける「冬のキャンペーン」を、2025年12月28日(日)まで開催しています。お歳暮シーズンに最適なギフト商品や限定セットを多数取り揃え、期間中は全国どこでもお得なキャンペーン送料で発送可能です。（一部商品を除く） 岩崎本舗「冬のキャンペーン」 開催期間：2025年12月28日(日)まで販売場所：岩崎本舗 公式オンライ