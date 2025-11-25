25日15時現在の日経平均株価は前週末比13.46円（-0.03％）安の4万8612.42円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は740、値下がりは812、変わらずは56。 日経平均マイナス寄与度は353.98円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、ＫＤＤＩ が22.46円、ソニーＧ が18.55円、テルモ が9.09円、コナミＧ が7.52円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を176.49円押し上げている。次いで東エレク