25日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝156円76銭前後と、前日午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝180円52銭前後と1銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース