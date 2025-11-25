滋賀・e-radioの番組『キャッチ！』から誕生した音楽イベント『SHIGA BEAT CRUISIN’』の第3弾開催が決定。2026年1月24日、滋賀・近江八幡市文化会館大ホールにて『SHIGA BEAT CRUISIN’ Vol.3』が行われ、SHOW-WAとMATSURIの出演が発表された。【写真】衣装も素敵！圧巻のパフォーマンスをみせたMATURI同公演は1日2部制で、1部にはSHOW-WA、2部にはMATSURIが出演予定。チケットは11月25日より各ファンクラブ先行受付がスター