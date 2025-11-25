俳優のリリー・フランキーと前田敦子が25日、都内で行われたLindt「シグネチャープラリネ」新商品発表会に登場した。【全身ショット】綺麗…！胸元あらわなブラックドレスで登場した前田敦子リリーと前田は実に約10年ぶりの再会だそうだが、前田は「リリーさんが秋元先生とマブダチなので、私にとって近い感じがするんですけど、お会いするのはすごいお久しぶりです」と話す。そんなリリーは「秋元さんの心のセンターは俺です