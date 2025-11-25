FOOD & LIFE COMPANIES（3563、東証プライム市場、以下スシロー）。内外で回転寿司チェーン:スシローを展開。首位。前2025年9月期末で国内店586（FC3）+海外店38、計624店。【こちらも】需要背景に好収益街道を進む:リカバリーインターナショナルの意義周知の通り回転寿司の「システム化」は、日々刻々進化している。しばらくご無沙汰していると、食し方が分からなくなってしまうほど。それでも店内にはいつも、客で満杯。